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أوكرانيا تُعلن حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد باستثناء دونيتسك ولوغانسك
Lebanon 24
23-02-2022
|
05:14
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