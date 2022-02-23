كنعان من المجلس الاقتصادي الاجتماعي: موازنة 2022 لم تصل بعد الى مجلس النواب ويجب ان لا تكون مجرّد ميزانية وتجميع ارقام بل عليها ان تتضمن رؤية واضحة

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