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كنعان من المجلس الاقتصادي الاجتماعي: موازنة 2022 لم تصل بعد الى مجلس النواب ويجب ان لا تكون مجرّد ميزانية وتجميع ارقام بل عليها ان تتضمن رؤية واضحة

Lebanon 24
23-02-2022 | 05:44
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