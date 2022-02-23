بو حبيب من مجلس النواب: لم نطلب ابدا سحب الرسالة المرسلة الى الأمم المتحدة حول الترسيم ولا يمكن لأي طرف ان يسحب الرسالة وكلفنا سفيرتنا بمتابعة الموضوع وان كان يريد اي احد سحبها فنحن نريد ان نعيدها

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