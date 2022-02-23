أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي غادر قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح

Lebanon 24
23-02-2022 | 06:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي غادر قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح
lebanon 24
23/02/2022 17:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قرداحي غادر السراي الحكومي بعد لقائه الرئيس ميقاتي من دون الإدلاء بأي تصريح
lebanon 24
23/02/2022 17:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الموفد الاميركي آموس هوكستين غادر عين التينة بعد لقائه الرئيس نبيه بري دون الإدلاء بأي تصريح (الجديد)
lebanon 24
23/02/2022 17:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يغادر عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح
lebanon 24
23/02/2022 17:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:25 | 2022-02-23
10:21 | 2022-02-23
10:18 | 2022-02-23
10:16 | 2022-02-23
10:13 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website