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الرئاسة التركية: بوتين أبلغ أردوغان أن نشوب نزاع عسكري بين أوكرانيا وروسيا "لن يفيد أحدا"

Lebanon 24
23-02-2022 | 09:04
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