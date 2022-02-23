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"لبنان٢٤": وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم إحالة مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية.

Lebanon 24
23-02-2022 | 09:35
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