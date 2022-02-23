أخبار عاجلة

غوتيريش: تطورات أوكرانيا تسبب لنا قلقا عميقا

Lebanon 24
23-02-2022 | 10:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
غوتيريش يقول إن القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا ليست قوات حفظ سلام ويطالب بوقف إطلاق النار فورا
lebanon 24
24/02/2022 00:04:53 Lebanon 24 Lebanon 24
على خلفية التطورات في أوكرانيا عقود برنت تلامس الـ 97 دولارا للبرميل (العربية)
lebanon 24
24/02/2022 00:04:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار النفط مع تطورات أزمة أوكرانيا
lebanon 24
24/02/2022 00:04:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: قلقون من التطورات في أوكرانيا ويجب النظر للمخاوف الأمنية لكل بلد (العربية)
lebanon 24
24/02/2022 00:04:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:22 | 2022-02-23
16:13 | 2022-02-23
15:50 | 2022-02-23
15:46 | 2022-02-23
15:43 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website