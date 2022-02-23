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وزير الخارجية الأوكرانية: الأزمة الحالية تهدّد الأمن العالمي وعلى الأمم المتحدة أن تظهر القيادة لا الإدانات ونحتاج إلى المساعدة لردع روسيا عن خططها العدائية

Lebanon 24
23-02-2022 | 10:25
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