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وكالة أنباء الإمارات: الإمارات تدرج فرداً و 5 كيانات ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-02-2022 | 14:18
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