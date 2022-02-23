وكالة أنباء الإمارات: الإمارات تدرج فرداً و 5 كيانات ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب (سكاي نيوز عربية)

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