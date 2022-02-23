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الخارجية الأميركية: إذا غيرت موسكو من نهجها تجاه أوكرانيا فنحن مستعدون للانخراط معها (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
23-02-2022
|
14:31
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