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البنتاغون: نقدم أسلحة فتاكة وغير فتاكة لأوكرانيا ونحن نتواصل معهم باستمرار بشأن ما يحتاجونه

Lebanon 24
23-02-2022 | 16:13
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