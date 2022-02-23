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أخبار عاجلة
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا بأي صيغة وعلى أي منصة
Lebanon 24
23-02-2022
|
18:36
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