عضو نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم لـ"صوت كل لبنان": هناك أزمة قمح منذ ما قبل أزمة أوكرانيا فهناك خلاف بين المطاحن ووزارة الاقتصاد بشأن سعر النخالة

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