أخبار عاجلة

عضو نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم لـ"صوت كل لبنان": يمكن إيجاد بدائل عن القمح الأوكراني والروسي ولكن ذلك يحتاج إلى وقت وهناك مسافات أطول والأسعار سترتفع

Lebanon 24
24-02-2022 | 00:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عضو نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم لـ"صوت كل لبنان": هناك أزمة قمح منذ ما قبل أزمة أوكرانيا فهناك خلاف بين المطاحن ووزارة الاقتصاد بشأن سعر النخالة
lebanon 24
24/02/2022 13:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: لا يمكننا تأكيد أو تكذيب المعلومات بشأن غزو روسي محتمل ولكننا نعمل على تقدير ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
24/02/2022 13:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط للـ"أم تي في": المذكرة الأخيرة عبر وزير الخارجية الكويتي تتضمّن القرار 1559 الذي لا يمكن تطبيقه وهناك تخلٍ عربي عن لبنان نتيجة هجوم حزب الله على العرب ونحن ضحية هذا الصراع وأعود وأقول ليس كل اللبنانيين إيرانيين
lebanon 24
24/02/2022 13:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب: لبنان يحتاج لخطة إنقاذ فورية ولا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة وما يحصل مع "أوجيرو" فضيحة (الجديد)
lebanon 24
24/02/2022 13:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:10 | 2022-02-24
06:04 | 2022-02-24
05:57 | 2022-02-24
05:56 | 2022-02-24
05:54 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website