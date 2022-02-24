عضو نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم لـ"صوت كل لبنان": يمكن إيجاد بدائل عن القمح الأوكراني والروسي ولكن ذلك يحتاج إلى وقت وهناك مسافات أطول والأسعار سترتفع

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