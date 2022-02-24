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الرئيس عون: متمسكون بتطبيق القرار 1701 والخروقات الإسرائيلية مدانة وعلى الأمم المتحدة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقفها

Lebanon 24
24-02-2022 | 05:27
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