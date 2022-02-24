السفير الأوكراني في بيروت للـ"أم تي في": أشدّد على ضرورة وحدة الشعب الأوكراني وأستنكر الغزو الروسي وأنوّّه برسائل التضامن التي وصلت إلى الجالية الأوكرانية

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