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رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط للـ"أم تي في": الأزمة الروسيّة - الأوكرانيّة ستنعكس على معظم البلدان المستوردة وخصوصاً لبنان لأنه يستورد من أوكرانيا حوالى 80 في المئة من القمح

Lebanon 24
24-02-2022 | 07:34
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