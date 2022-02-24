رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط للـ"أم تي في": الأزمة الروسيّة - الأوكرانيّة ستنعكس على معظم البلدان المستوردة وخصوصاً لبنان لأنه يستورد من أوكرانيا حوالى 80 في المئة من القمح

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