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حلف "الناتو" يقول إنّه وضع أكثر من 100 طائرة حربية في "حالة تأهب قصوى"

Lebanon 24
24-02-2022 | 07:44
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