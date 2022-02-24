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الرئيس عون تابع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الاجراءات التي اعتُمدت للاهتمام بأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا نتيجة التطورات الجارية

Lebanon 24
24-02-2022 | 07:55
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