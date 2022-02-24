أخبار عاجلة

وزير الاقتصاد الألماني: لا مؤشرات على انقطاع إمدادات الغاز الروسي

Lebanon 24
24-02-2022 | 08:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الاقتصاد الألماني: برلين يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي وتعويضه من موردين ومصادر طاقة أخرى
lebanon 24
24/02/2022 17:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد الألماني: بالإمكان الاستغناء عن الغاز الروسي (العربية)
lebanon 24
24/02/2022 17:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز" نقلا عن وزير المالية الألماني: نخشى تعرض اقتصادنا للشلل في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز
lebanon 24
24/02/2022 17:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: نناشد جميع الدول التي تؤمن بميثاق الأمم المتحدة الوقوف معا ضد العدوان الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
24/02/2022 17:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:10 | 2022-02-24
10:08 | 2022-02-24
10:05 | 2022-02-24
10:00 | 2022-02-24
09:54 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website