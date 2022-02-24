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أخبار عاجلة
الجيش الأوكراني: كييف معرضة "لتهديد جوي" وندعو المواطنين للتوجه إلى الملاجئ بشكل عاجل
Lebanon 24
24-02-2022
|
09:20
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