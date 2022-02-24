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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقرر ترحيل موظفيها من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن إلى مكان آمن (الشرق)

Lebanon 24
24-02-2022 | 12:40
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