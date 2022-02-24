أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: بلينكن وبوريل أجريا اتصالا هاتفيا شجبا خلاله الهجوم الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
24-02-2022 | 12:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن ولافروف أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه تطورات الأزمة الأوكرانية والرد على المطالب الروسية
lebanon 24
24/02/2022 23:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن أبلغ الرئيس الأوكراني أن واشنطن ستفرض عقوبات تشل الاقتصاد الروسي حال غزو أوكرانيا
lebanon 24
24/02/2022 23:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن تحادث مع الأمين العام لحلف الناتو حول المخاوف من الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا (الحرة)
lebanon 24
24/02/2022 23:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش مع نظيرته البريطانية ردع العدوان الروسي على أوكرانيا
lebanon 24
24/02/2022 23:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:15 | 2022-02-24
15:52 | 2022-02-24
15:26 | 2022-02-24
15:23 | 2022-02-24
15:00 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website