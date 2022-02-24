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أخبار عاجلة
غوتيريش: تخصيص 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمساعدة أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
24-02-2022
|
13:26
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