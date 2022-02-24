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مصادر أوروبية: ألمانيا وإيطاليا تعارضان فصل روسيا عن نظام "سويفت" العالمي للبنوك (العربية)

Lebanon 24
24-02-2022 | 13:36
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