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وزير الخارجية الفرنسي: على بوتين أن يدرك أن حلف النيتو يتمتع بقدرات نووية أيضا (الجزيرة)

Lebanon 24
24-02-2022 | 14:59
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