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فورين بوليسي: الجمهوريون في الكونغرس طرحوا حزمة تشريعية تمكن واشنطن من دعم المقاومة الأوكرانية

Lebanon 24
24-02-2022 | 17:24
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