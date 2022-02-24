أخبار عاجلة

بيلوسي: ما نقوم به مع أوكرانيا هو ضمان تقديم لها المساعدة الإنسانية

Lebanon 24
24-02-2022 | 17:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بايدن: سنواصل تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا ولشعبها
lebanon 24
25/02/2022 08:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا اليوم: الولايات المتحدة تقترح تقديم ضمانات ديون سيادية لأوكرانيا تصل إلى مليار دولار
lebanon 24
25/02/2022 08:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الجنائية الدولية: يجوز التحقيق في أي جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب قد يتم ارتكابها في أوكرانيا
lebanon 24
25/02/2022 08:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: إذا فرض بوتين الحرب علينا سنقوم بالدفاع عن أنفسنا (الجزيرة)
lebanon 24
25/02/2022 08:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
01:14 | 2022-02-25
01:12 | 2022-02-25
01:11 | 2022-02-25
01:09 | 2022-02-25
01:08 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website