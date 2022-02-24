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نائب في البرلمان الأوكراني: القتال مستمرّ في مدينة سومي وتمّ صدّ هجمات العدو الروسي

Lebanon 24
24-02-2022 | 17:44
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