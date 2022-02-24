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الخارجية الأميركية: نائبة وزير الخارجية بحثت مع نظيرها السعودي الغزو الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا

Lebanon 24
24-02-2022 | 18:59
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