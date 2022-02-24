أخبار عاجلة

وزير خارجية أوكرانيا: كييف لم تشهد أمرا مماثلا منذ الهجوم النازي عليها عام 1941

Lebanon 24
24-02-2022 | 23:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأوكراني يندد بالهجوم الصاروخي الروسي المروع على كييف (العربية)
lebanon 24
25/02/2022 08:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: لا نعلم إن كان الهجوم على أوكرانيا مطروحا بين أوراق روسيا أم لا
lebanon 24
25/02/2022 08:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: لايزال لدينا وجود دبلوماسي في كييف لكن جزءا من فريقنا انتقل إلى غرب أوكرانيا
lebanon 24
25/02/2022 08:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: كييف طلبت مساعدة عسكرية من إسرائيل ولدينا فترة قصيرة لإجلاء مواطنينا من أوكرانيا
lebanon 24
25/02/2022 08:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
01:22 | 2022-02-25
01:21 | 2022-02-25
01:14 | 2022-02-25
01:12 | 2022-02-25
01:11 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website