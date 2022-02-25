الرئيس عون استقبل وفداً من مجلس وزراء العدل العرب: بيروت تفتح ابوابها للجميع وبخاصة للأشقاء العرب وللتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير القوانين وتوحيد التشريعات

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