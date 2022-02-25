أخبار عاجلة

الحكومة الألمانية: تعليق نظام "سويفت" مع روسيا سيؤثر على أعمال برلين التجارية

Lebanon 24
25-02-2022 | 05:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الفرنسي: فصل روسيا عن نظام سويفت " خيارنا الأخير"
lebanon 24
25/02/2022 14:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يدعو الدول الغربية لفرض عقوبات أكثر قسوة على روسيا ومنعها من نظام "سويفت" للتبادل المصرفي
lebanon 24
25/02/2022 14:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أوروبية: ألمانيا وإيطاليا تعارضان فصل روسيا عن نظام "سويفت" العالمي للبنوك (العربية)
lebanon 24
25/02/2022 14:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: التهديدات الغربية بفصل روسيا عن النظام المصرفي الدولي "سويفت" أمر مستحيل (العربية)
lebanon 24
25/02/2022 14:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:32 | 2022-02-25
07:28 | 2022-02-25
07:24 | 2022-02-25
07:18 | 2022-02-25
07:13 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website