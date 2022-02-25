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أردوغان: رد فعل الناتو على الهجوم الروسي كان يجب أن يكون أكثر حزما والإدانة وحدها لا تكفي

Lebanon 24
25-02-2022 | 06:09
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