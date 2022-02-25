معلومات للـ"ال بي سي": السفارة الروسية في لبنان تنظم ندوة صحافية يوم الاحد تشرح فيها الموقف الروسي الرسمي من الاحداث الميدانية بين روسيا واوكرانيا ومن بيان الخارجية اللبنانية

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