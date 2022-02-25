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بيرم بعد جلسة مجلس الوزراء: لا زيادة لتعرفة الكهرباء قبل زيادة التغذية وتشكيل لجنة وزارية لمناقشة أي تعديل على قانون الكهرباء

Lebanon 24
25-02-2022 | 09:09
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