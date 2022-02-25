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وزير الاقتصاد عن تأمين القمح: تواصلنا مع عدد كبير من الدول منذ أشهر قبل الأزمة وطلبنا بعض الهبات وسنتواصل في الأيام المقبلة مع دول كالولايات المتحدة وكندا والهند

Lebanon 24
25-02-2022 | 09:33
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