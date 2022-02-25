وزير الاقتصاد عن تأمين القمح: تواصلنا مع عدد كبير من الدول منذ أشهر قبل الأزمة وطلبنا بعض الهبات وسنتواصل في الأيام المقبلة مع دول كالولايات المتحدة وكندا والهند

Lebanon 24