أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأوكرانية: تحدثت مع نظيري الأميركي للضغط على الدول المترددة في عزل روسيا عن نظام "سويفت"

Lebanon 24
25-02-2022 | 10:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأوكرانية يدعو الدول الحليفة لبلاده إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا
lebanon 24
26/02/2022 04:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالي يبحث مع نظيريه الأميركي والفرنسي "الأزمة الأوكرانية"
lebanon 24
26/02/2022 04:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيطاليا: منفتحون على حرمان روسيا من نظام "سويفت" (العربية)
lebanon 24
26/02/2022 04:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة وزير الخارجية الأميركي: فرار الأوكرانيين من منازلهم بداية فقط للخسائر الإنسانية الناجمة عن هجوم روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
26/02/2022 04:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:20 | 2022-02-25
19:13 | 2022-02-25
19:07 | 2022-02-25
19:06 | 2022-02-25
19:05 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website