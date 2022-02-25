أخبار عاجلة

"الشرق" نقلاً عن "رويترز": إصابة سفينة الشحن التي ترفع علم بنما "نامورا كوين" بصاروخ قبالة أوكرانيا

Lebanon 24
25-02-2022 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بيانات ملاحية: سفينة ترفع علم بنما تعرضت لقصف صاروخي بالقرب من سواحل أوكرانيا
lebanon 24
26/02/2022 04:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" نقلاً عن "رويترز": المفوضية الأوروبية تخطط للموافقة الثلاثاء على مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار
lebanon 24
26/02/2022 04:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر تركية: إصابة سفينة تركية قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية
lebanon 24
26/02/2022 04:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية ترفع العلم الروسي على بلدية مدينة خيروكم جنوبي أوكرانيا قرب القرم (الشرق)
lebanon 24
26/02/2022 04:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:20 | 2022-02-25
19:13 | 2022-02-25
19:07 | 2022-02-25
19:06 | 2022-02-25
19:05 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website