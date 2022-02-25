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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية ما زالت على بعد 50 كلم من وسط العاصمة الأوكرانية كييف (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
25-02-2022
|
11:22
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