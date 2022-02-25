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وول ستريت جورنال: رئيس المخابرات الألمانية عالق في أوكرانيا وهذا دليل على تقييم منخفض للمخاطر عند المخابرات الألمانية والأوروبية (الجزيرة)

Lebanon 24
25-02-2022 | 12:46
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