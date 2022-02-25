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سماع دوي انفجارين قرب ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا وإطلاق نار من أسلحة رشاشة (الجزيرة)

Lebanon 24
25-02-2022 | 13:22
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