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رويترز: منظمة أوابك تؤكد حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي على توفير الإمدادات لضمان استقرار الأسواق (الجزيرة)

Lebanon 24
25-02-2022 | 13:49
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