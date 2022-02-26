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بيرم لـ"صوت لبنان": بيان "الخارجية" ليس بيان الحكومة لانه لم يصدر عنها ولا عن تشاور بل صدر فجأة وبطريقة غير مبررة ومنطقية فضلا عن انه لا يتبع سياسة النأي بالنفس

Lebanon 24
26-02-2022 | 02:54
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