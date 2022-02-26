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وزير الاقتصاد للـ"ال بي سي": لا حاجة للهلع ولا داعي للاقبال على شراء الخبز فمادة القمح موجودة وتكفي لشهر تقريباً واطلب من التجار عدم استغلال هذه المرحلة أو تخزين اي مواد

Lebanon 24
26-02-2022 | 03:18
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