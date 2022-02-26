وزير الاقتصاد للـ"ال بي سي": لا حاجة للهلع ولا داعي للاقبال على شراء الخبز فمادة القمح موجودة وتكفي لشهر تقريباً واطلب من التجار عدم استغلال هذه المرحلة أو تخزين اي مواد

Lebanon 24