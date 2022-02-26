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باسيل في مؤتمر اطلاق مشروع وثيقة "لبنان المدني": مُقتنِعونَ بأنَّ فشلَ الدَّولةِ سبَبُهُ سوءُ النِّظامِ وبأنَّ الحلولَ لِأَزْماتِهِ تَكْمُنُ في إصلاحِهِ وليسَ بِفَسْخِ العَقْدِ الإجتماعِيِّ بينَنا

Lebanon 24
26-02-2022 | 04:08
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