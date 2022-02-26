باسيل: أَزْمَةُ تهريبِ أموالِ اللُّبنانيينَ إلى الخارجِ ورفضُ استعادَتِها وسَرِقَةُ أمْوالِ المودِعينَ ورفضُ مُحاسبَةِ المُرتكبينَ دليلٍ على أكبرِ انحطاطٍ أخلاقيِّ شَهِدَهُ لبنان

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