باسيل: نتعَهَّدُ بأنْ يكونَ همُّنا في المجلسِ النيابيِّ المقبلِ تَرسيخُ الدَّولةِ المدنيَّةِ وإستكمال تطبيقِ وثيقةِ الوفاق الوطني وتطويرها

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