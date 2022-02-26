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باسيل: نتعَهَّدُ بأنْ يكونَ همُّنا في المجلسِ النيابيِّ المقبلِ تَرسيخُ الدَّولةِ المدنيَّةِ وإستكمال تطبيقِ وثيقةِ الوفاق الوطني وتطويرها

Lebanon 24
26-02-2022 | 04:16
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