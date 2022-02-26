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بو نصار لـ"الجديد": أكدت امس لبوغدانوف ان لبنان حريص اشد الحرص على العلاقة مع روسيا

Lebanon 24
26-02-2022 | 04:29
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الرئيس عون للـ"أو تي في": ترسيم الحدود هي مسألة سيادية بامتياز لذلك من المستحيل أن أفرّط بها فأنا حريص كل الحرص على حقوق لبنان والشعب اللبناني
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26/02/2022 19:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان حريص على افضل العلاقات مع الدول وسيعمل على إعادة العلاقة مع دول الخليج الى طبيعتها
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26/02/2022 19:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية وهذا الحرص يجب ان يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء
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26/02/2022 19:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/02/2022 19:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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