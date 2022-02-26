وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي من السراي الحكومي في بيروت: منْ أرض لبنان العروبة جنّةُ الشّرق مَوئِلُ الحضارة وفي عاصمته بيروت أمُّ الشرائع أجدّد شكري لأشقّائِنا على الاستضافة الطيّبة التي حظينا بها

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